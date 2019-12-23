Дептранс Москвы обратится в полицию из-за съемок клипа Zirоу на Новом Арбате

Департамент транспорта Москвы назвал грубым нарушением ПДД съемки клипа рэпера Ziroy на Новом Арбате. Ведомство обратится в правоохранительные органы из-за блокировки движения на магистрали в центре столицы.

«Департамент транспорта Москвы обратится в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с законодательством», — говорится в тексте сообщения дептранса на странице в Twitter.

Накануне в Instagram начинающего рэпера Гриши Зирояна (Ziroy) появились кадры со съемок клипа на Новом Арбате. На них певец идет по проезжей части среди дорогих иномарок в окружении девушек-барабанщиц. Мимо проезжают автомобили со спецсигналами. Telegram-канал Mash сообщил, что из-за съемок музыкального видео движение по улице заблокировали.

23-летний Зироян ранее занимался стритрейсингом, за что его неоднократно привлекали к ответственности. После увлечения уличными гонками он стал читать рэп. Композиция, на которую снимали клип, называется «Походка как „Майбах“». В столичном управлении ГИБДД рассказали «360», что по факту этого инцидента начали проверку.