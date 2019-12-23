Начинающий певец перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа

По данным Telegram-канала Mash, ради мероприятия Зироян заблокировал движение в час пик.

Грише Зирояну 23 года. Ранее он занимался стритрейсингом и неоднократно привлекался за это к ответственности.

После стал читать рэп. При этом на его официальную страницу во «ВКонтакте» подписаны менее 160 человек, на закрытый аккаунт в Instagram — 6,1 тысячи пользователей.

Певец снимал клип на песню «Походка как „Майбах“». В Instagram он также объявил о розыгрыше трех iPhone среди пользователей, которые выложат свою «фирменную походку как „Майбах“».