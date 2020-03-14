14 марта 2020, 00:36
Рэпер ST и его жена Ассоль стали родителями
В семье репера ST пополнение. 33-летняя телеведущая и жена репера Ассоль родила девочку. Радостным событием она поделилась в своем Instagram.
Малышка звездных родителей появилась на свет сегодня. У пары это первый ребенок. Новоиспеченная мама выложила в Сеть несколько трогательных фотографий.
«Любовь выглядит так», — подписала снимки звезда. На них отец ребенка бережно держит младенца на руках, а она, немного уставшая, но счастливая, сидит рядом.
Подписчики порадовались за пару и завалили родителей поздравлениями.
«Как же я рада за вас! Поздравляю!», «Наконец-то! Ура!», «Здоровья малышке», — написали они.
Ранее репер Джиган оказался в центре скандала. Певца заподозрили в рукоприкладстве. Его жена готовится к разводу. Помимо этого, она намерена лишить его родительских прав. Сам репер сейчас проходит реабилитацию в наркологическом центре.