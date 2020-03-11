Разлад в семье репера Джигана обсуждается уже несколько дней. На этот раз певца заподозрили в рукоприкладстве.

Как сообщает издание Super со ссылкой на свой источник, на днях репер в состоянии алкогольного опьянения напал на свою жену Оксану Самойлову. Как сильно она пострадала неизвестно, но отмечается, что Самойлова готовится к разводу. Помимо этого, жена Джигана намерена лишить его родительских прав.

Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) поженились восемь лет назад. У пары четверо детей, последний родился 18 февраля этого года.

9 марта стало известно, что артист находится в наркологическом центре, где проходит реабилитацию. Артист на своей странице Instagram опубликовал видео и сообщил, что он «в психушке». Знакомые рэпера заявили, что лечение было сознательным решением самого Джигана.

Однако незадолго до этого певец вышел в трансляцию в соцсети, где демонстрировал агрессивное и нетрезвое поведение. Он разговаривал несвязно со своей аудиторией и громко матерился при своих детях. Пользователи заподозрили, что у него проблемы с алкоголем.