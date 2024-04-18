Знаменитости 18 апреля 2024, 14:38 Рената Литвинова снялась в купальнике на пляже Актриса Рената Литвинова показала фигуру в черном купальнике на пляже в Майами РИА «Новости»

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Актриса и режиссер Рената Литвинова показала фигуру в купальнике. Она опубликовала снимок в своем личном блоге.

Литвинова появилась перед объективом в элегантном черном слитном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками в черной оправе.

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Снимки были сделаны в Майами. В США актриса прилетела в преддверии сольного концерта певицы Земфиры*.

Ранее Литвинова ответила на слухи о получении французского гражданства. Знаменитость отметила, что не собирается менять документы и другого паспорта у нее «нет и не будет».

Актриса Сальма Хайек также выложила фотографию в купальнике с глубоким декольте. Снимок она сделала во время отдыха на лодке.

* Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом.