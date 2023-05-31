Знаменитости 31 мая 2023, 23:36 Рената Литвинова ответила на слухи о получении французского гражданства РИА «Новости»

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Актриса Рената Литвинова, которая уже больше года живет во Франции, опровергла слухи об изменении гражданства. Актуальную информацию звезда сообщила РИА «Новости».

«У меня единственный паспорт — русский», — привело ее слова агентство.

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Литвинова объяснила, что французского гражданства нет и у певицы Земфиры Рамазановой* и она тоже имеет только российское удостоверение личности. Помимо этого знаменитость отметила, что не собирается менять документы и другого паспорта у нее «нет и не будет».

Новости о вероятной смене гражданства Литвиновой и Рамазановой* впервые появились в одном из популярных Telegram-каналов.

Ранее Рената Литвинова ранее озвучила автомобильное ведение по маршруту на сервисе «Яндекс.Карты». Водители могли услышать особенные подсказки с узнаваемой манерой речи, которая свойственна знаменитой блондинке. Это мхатовские паузы, личные слова и особенный акцент.

* Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом.