Знаменитости 18 апреля 2024, 18:51 Развод с Питтом обогатил Джоли на 100 миллионов долларов DM: Анджелина Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с Брэдом Питтом Hubert Boesl / dpa / Global Look Press

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Голливудской актрисе Анджелине Джоли удалось заработать десятки миллионов долларов на разводе с бывшим мужем, актером Брэдом Питтом. О ее доходах сообщило издание Daily Mail.

Журналисты уточнили, что развод принес Джоли 100 миллионов долларов. Эта сумма складывается из алиментов, подарков детям и выручки от продажи доли Джоли в винодельне Chateau Miraval French.

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Так, актеры купили виноградник в 2008 году за 60 миллионов долларов, будучи в браке. Со временем стоимость семейного бизнеса возросла за счет инвестиций в него.

Защита Джоли указывает в новых судебных документах, что Питт пытается «финансово истощить» бывшую жену и «высосать все соки».

Адвокаты актрисы также заявляют, что бывший супруг третировал Джоли за долго до случая в самолете. Та ссора поставила точку в браке звезд.