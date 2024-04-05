Знаменитости 05 апреля 2024, 13:45 Анджелина Джоли озвучила новые обвинения против Брэда Питта Джоли заявила, что абьюз со стороны Питта начался задолго до случая в самолете IMAGO/RW/globallookpress

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Скандальный бракоразводный процесс между актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом обрастает новыми подробностями. По словам артистки, абьюз со стороны экс-супруга начался задолго до истории в самолете, произошедшей в 2016 году, сообщил Page Six.

По данным издания, несмотря на официальный развод, Джоли и Питт продолжают через суд выяснять отношения. Так, сторона актрисы настаивает на том, что актер третировал жену не только в 2016-м. При этом Питт морально подавлял еще и детей, отметил Page Six.

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«История с абьюзом Питта началась задолго до того перелета из Франции в Лос-Анджелес в 2016 году. Этот перелет стал последним моментом, когда его физический абьюз Анджелины и детей имел место быть. Джоли сразу же ушла о него», — процитировало издание содержимое судебных материалов.

Питт требует оформить документ о неразглашении деталей судебных разбирательств.

В 2016 году на борту самолета между Джоли и Питтом произошла ссора, после которой актриса попросила адвокатов собрать бумаги для суда.

Джоли удалось выиграть суд против Питта из-за французского виноградника Chateau Miraval. Винодельню актеры приобрели, будучи в браке, в 2008 году за 28,4 миллиона долларов.