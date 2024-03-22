Мир 22 марта 2024, 18:27 Анджелина Джоли выиграла у Брэда Питта судебный спор по виноградникам Фото: Oliver Contreras — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

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Актриса Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта из-за французского виноградника Chateau Miraval, купленного бывшими супругами в 2008 году за 28,4 миллиона долларов. Об этом сообщило Daily Mail.

По словам адвоката Джоли, в судебном противостоянии с Питтом актрисе удалось одержать несколько побед. Судья принял решение в ее пользу, отклонив пять из семи исков, поданных ее бывшим супругом. Многодетная мать решила продать свою долю винодельни российскому предпринимателю Юрию Шефлеру.

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«Судья отклонил большинство исков мистера Питта, потому что они не имеют юридической основы», — рассказал адвокат Пол Мерфи.

Представитель Джоли подчеркнул, что актриса не испытывает враждебности к отцу своих детей и надеется, что Питт прекратит свои «безжалостные атаки» на нее.

Экс-супруга обвинила бывшего возлюбленного в домашнем насилии. Причем, по словам звезды, от действий Питта пострадала не только она сама, но и дети.