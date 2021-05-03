Райан Рейнольдс лайкнул фото с Дзюбой в костюме Дэдпула

Канадский актер Райан Рейнольдс, сыгравший в фильме «Дэдпул», оценил фотографию Артема Дзюбы, облачившегося в костюм антигероя комиксов Marvel на церемонии награждения «Зенита», победившего в РПЛ. Рейнольдс лайкнул фото с Дзюбой в Twitter.

Петербургская команда 2 мая разгромила столичный «Локомотив» со счетом 6:1. Победа принесла футболистам «Зенита» досрочное чемпионство в РПЛ сезона-2020/2021. Нападающий команды Артем Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула.

Рейнольдс лайкнул фото, на котором Дзюба в костюме Дэдпула получает золотую медаль. Снимок был размещен на англоязычной странице «Зенита» в Twitter.

«Двойная победа для нас сегодня! Райан Рейнольдс поставил лайк нашему твиту!» — написали представители клуба.

Дзюба, комментируя свое появление на церемонии в костюме Дэдпула, отметил, что он, как герой комикса, «умеет все». Спортсмен признался, что костюма был у него давно и ему хотелось «побаловаться».

После победы над «Локомотивом» Дзюба заявил, что «Зениту» пора показать себя в Лиге чемпионов.