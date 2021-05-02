Петербургскому футбольному клубу «Зенит» пора показать себя в Лиге чемпионов. Об этом заявил капитан команды Артем Дзюба после победы над московским «Локомотивом».

«Пора уже в Лиге чемпионов показать себя — это раз. Хотелось бы, чтобы костяк [команды] сохранили, потому что не хочется расставаться [с партнерами], все гаечки притерлись», — сказал футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он добавил, что сейчас хочет отдохнуть и подготовиться как морально, так и физически к играм сборной. Последние два сезона «Зениту» не удавалось выйти из группы Лиги чемпионов.

Вечером 2 мая петербургская команда разгромила столичный «Локомотив». Матч проходил в рамках 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила в Петербурге и завершилась со счетом 6:1 в пользу «Зенита».

По результатам матча петербургские футболисты в седьмой раз стали чемпионами России. В честь победы в городе зажгли ростральные колонны и подготовили салют. Благодаря победе клуб в следующем сезоне гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.