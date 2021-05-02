«Зенит» получил Кубок России по футболу

Футболисты «Зенита» разгромили «Локомотив», досрочно став чемпионами России. Команде уже вручили кубок, а в Петербурге в честь победы зажгли ростральные колонны.

«Друзья, через несколько минут у „Газпром Арены“ начнется праздничный концерт, после которого в честь чемпионов прозвучит салют», — сообщила пресс-служба ФК «Зенит» в Twitter.

Пока организаторы готовятся к фейерверку, команда-победитель получила на поле Кубок России по футболу. Президент РФС Александр Дюков наградил футболистов медалями.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба появился на церемонии награждения в костюме супергероя Дэдпула.

«Он умеет все, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я. Костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться», — пояснил Дзюба в эфире «Матч ТВ».

При этом «Фонтанка.ру» напомнила, что три года назад Дзюба отмечал миллион подписчиков в Instagram вместе с Дэдпулом.

В честь победы «Зенита» в Петербурге зажгли ростральные колонны. Обычно огонь на них появляется во время больших городских праздников.

Футбольный клуб «Зенит» 2 мая обыграл «Локомотив» со счетом 6:1 в свою пользу. Матч проходил в Петербурге в рамках 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогам игры «Зенит» в третий раз досрочно стал чемпионом России.