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    01 февраля 2022, 12:21

    Работника по дому вдовы Градского заподозрили в нападении на нее — СМИ

    РЕН ТВ: работника по дому вдовы певца Градского Коташенко заподозрили в нападении на нее

    Екатерина Боснак

    Мужчину, который работал в доме вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко, заподозрили в нападении на женщину. Об этом написал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

    Работника по дому вдовы Градского заподозрили в нападении на нее — СМИ

    Сейчас мужчину проверяют правоохранительные органы. Источник РЕН ТВ уточнил, что поучаствовать в нападении мог выходец из Таджикистана, который ремонтировал дом вдовы.

    Также, согласно имеющейся информации, еще два подозреваемых могли уехать за границу. Собеседник медиа уточнил, что они могли скрыться в странах Средней Азии или в Турции.

    Ранее подмосковный суд арестовал на два месяца одного из подозреваемых в ограблении. Остальных возможных фигурантов преступления пока не нашли.

    О том, что Коташенко ограбили, стало известно 16 января. СМИ писали, что женщине угрожали оружием и потребовали отдать все имеющиеся у нее деньги. Сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. Завели уголовное дело, которое расследуется в настоящий момент.

    Существуют разные версии случившегося. Есть мнение, что ограбление совершили по наводке прислуги.