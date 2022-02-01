Мужчину, который работал в доме вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко, заподозрили в нападении на женщину. Об этом написал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Сейчас мужчину проверяют правоохранительные органы. Источник РЕН ТВ уточнил, что поучаствовать в нападении мог выходец из Таджикистана, который ремонтировал дом вдовы.

Также, согласно имеющейся информации, еще два подозреваемых могли уехать за границу. Собеседник медиа уточнил, что они могли скрыться в странах Средней Азии или в Турции.

Ранее подмосковный суд арестовал на два месяца одного из подозреваемых в ограблении. Остальных возможных фигурантов преступления пока не нашли.

О том, что Коташенко ограбили, стало известно 16 января. СМИ писали, что женщине угрожали оружием и потребовали отдать все имеющиеся у нее деньги. Сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. Завели уголовное дело, которое расследуется в настоящий момент.

Существуют разные версии случившегося. Есть мнение, что ограбление совершили по наводке прислуги.