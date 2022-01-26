Одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского арестовали на два месяца

Подмосковный суд избрал меру пресечения для одного из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского. Мужчину, который, предположительно, был среди напавших на Марину Коташенко, отправили под стражу.

Решение в отношении 27-летнего подозреваемого суд принял с учетом позиции прокуратуры, сообщило региональное ведомство в своем Telegram-канале. Его арестовали до 16 марта. Из зала суда мужчину вывели в наручниках.

О задержании одного из предполагаемых нападавших стало известно 25 января. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения, выходец из Таджикистана. СМИ писали, что подозреваемый находился в федеральном розыске, так как скрывался от следствия. Остальных участников преступления пока не нашли.

Марина Коташенко сообщила, что 16 января неизвестные подстроили ДТП на ведущей в Наро-Фоминск дороге. К остановившей машину вдове Градского подсели трое и, угрожая оружием, заставили поехать к ней домой. Злоумышленники, заверила женщина, забрали у нее 100 миллионов наличными.

Выйти на след грабителей помог белый Mercedes. Номера автомобиля засветились на камерах видеонаблюдения, и полицейским удалось вычислить 27-летнего молодого человека.