Ограбление дома вдовы Александра Градского Марины Кошеленко, возможно, было совершено по наводке кого-то из прислуги. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как выяснило издание, музыкант до самой смерти любил рассказывать о том, что наличные деньги у него уже не помещаются в сейф и он вынужден хранить их открыто в буфете.

После смерти Градского Кошеленко перевезла деньги из квартиры в загородный дом, о чем было известно работникам, которые обслуживали дом.

Нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко произошло 16 января в Наро-Фоминске. По имеющимся данным, преступление готовилось заранее, этим занималась целая группировка.

Злоумышленники, угрожая оружием, заставили Коташенко отвести их в ее дом и показать, где находятся деньги. После этого они скрылись в неизвестном направлении на белой иномарке.

Общая сумма ущерба составила около 100 миллионов рублей. Вдова Градского хранила наличность под кроватью на втором этаже своего дома.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».