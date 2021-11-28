Путин выразил соболезнования родным и близким Градского

Президент Владимир Путин принес соболезнования родным и близким певца и композитора Александра Градского, направив им телеграмму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент выразил глубокие соболезнования», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Градский скончался ночью 28 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Артиста госпитализировали 26 ноября после того, как ему стало плохо дома. В сентябре он переболел ковидом.

Его коллеги и знакомые назвали смерть артиста большой утратой для эстрады. Он был настоящим профессионалом своего дела. Градский выпустил более 40 альбомов, писал музыку к фильмам, был автором двух рок-опер «Стадион» и «Мастер и Маргарита».

В 1998 году он стал лауреатом Госпремии РФ, а в 1999 году ему присвоили звание народного артиста. В 2012 году он стал наставником и членом жюри в шоу «Голос» на Первом канале.