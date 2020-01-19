«Пусть живет в своем убожестве». Соловьев ответил Водонаевой на критику маткапитала

Телеведущий Владимир Соловьев призвал модель Алену Водонаеву найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям. Так он прокомментировал ее заявление о том, что материнский капитал получат нищие и быдло.

«После ее человеконенавистнических заявлений вряд ли это создание имеет смысл цитировать, да и просто обращать внимание на ее существование — пусть живет в своем убожестве», — сказал Соловьев Ura.ru.

Телеведущий призвал модель остановиться и посмотреть на себя в зеркало в поисках «хотя бы тени интеллекта, образования и уважения к людям».

Соловьев напомнил, что президент Владимир Путин назвал людей, критикующих маткапитал, моральными уродами. По мнению ведущего, в адрес таких людей можно было бы выразиться еще жестче.

Споры начались после поста Алены Водонаевой о том, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло. По ее мнению, те, кому не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона.

Ранее Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, озвучил идею выдавать материнский капитал семьям при рождении уже первого ребенка, а за второго платить больше.