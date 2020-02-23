«Пусть сбудется»: Самбурская заявила о мечте уехать из России

Актриса Самбуркая задумалась о переезде из России. Она рассказала подписчикам, что мечтает уехать из страны на пол года и не работать. Некоторые комментаторы такого рвения не оценили.

«Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется», — написала Настасья Самбурская в Instagram.

Под постом собралось множество комментариев. Один из-подписчиков поспешил поинтересоваться, почему актриса решила уехать. На это она ответила, что в России «холод собачий». Затем у Самбурской поинтересовались, куда именно она мечтает отправиться.

«Как только я определюсь с местом, я там окажусь», — заверила известная актриса.

Ответ о холоде просто не мог остаться незамеченным. В этом году в столице действительно была аномально теплая погода и жаловаться на морозы жителям точно не приходилось. Этот факт подчеркнула одна из-подписчиц.

«Холод собачий? Настасья, вы же в Москве? Там теплынь, плюсовая температура, это холодно? Я в Норильске, сейчас -10 и считаю, что тепло, потому что на прошлой неделе было -30 с сильным ветром», — рассказала женщина.

Не обошлось и без очередных хейтеров, которые обвинили актрису во всех сметных грехах.

«Ага, уехать и ничего не делать и ничем не заниматься, а деньги у богатенького Буратины взять, вот бы мне так жить. Я с вас балдею. Вам всем мозги нужно лечить», — заявил комментатор.

«Дядь. Денег можно впрок заработать, без Буратины. Не нервничай. Это тебе нужно лечить мозги и избавляться от стереотипа, что не все женщины живут за чей-то счет. Да и вообще ты так размылся, как будто тебе нужно было оплачивать мои свободные полгода», — резко ответила Самбурская.

Были и те пользователи, которые поддержали идею уехать подальше от холода. «Я бы тоже с удовольствием уехал бы. Надоело все. Работа, одно и тоже каждый день», — поделился молодой человек.

Ранее Самбурская рассказала в соцсети, что ее бросили и она решила тоже сбросить, но лишние килограммы. Фанаты так и не смогли понять, шутит актриса или нет.