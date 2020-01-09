«Бабульковый отдых»: подписчики ополчились на Самбурскую из-за слов о «быдле» из России

Известная актриса Настасья Самбурская поехала отдыхать на Бали и пожаловалась в соцсети на «быдло» из России. По ее словам, соотечественники не дают отдохнуть, включая музыку на пляже. Под постом собралось более 2,5 тысячи гневных комментариев. Подписчики поспешили обвинить актрису во всех смертных грехах.

«Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз-колонку», — негодовала Самбурская в Instagram.

После этого сообщения посыпались сотни комментариев в адрес «зажравшейся» актрисы. С некоторыми пользователями Самбурская вступала в спор.

«Пусть люди отдыхают, как хотят, они за это заплатили, а ты зажралась похоже», — ответила одна из-подписчиц. На это актриса задалась вопросом, за что же тогда заплатила она сама?

«Ну так ты ведь не можешь запрещать людям слушать то, что они хотят, а если бы это твои песни играли вдруг, ты бы тоже возмущалась?» — продолжил следующий пользователь.

Ответ Самбурской не заставил себя долго ждать: «Желаю с такой логикой вам до конца жизни, где бы вы не отдыхали, за любые деньги, чтобы круглыми сутками вам на полную всегда включали русский рэп на соседнем лежаке. Вот это будет веселье».

«Езжайте на необитаемый остров, молодые ребята вне зависимости от национальной принадлежности часто отдыхают громко и весело. Бабульковый отдых на диких пляжах ищите», — посоветовали актрисе. Та, в свою очередь, попросила дать ей на такой отдых полмиллиона.

Однако среди гневных мнений были и защищающие актрису. Кто-то писал, что люди должны уважать друг друга, а некоторые заметили, что в общественных местах принято использовать наушники.