Самбурская рассказала о расставании. Никто не понял, шутит она или нет

«Господа, у меня для вас очень важное заявление — меня сегодня бросили. И в ответ на это я тоже решила бросить… пару килограмм», — заявила актриса.

Она добавила, что пойдет в клуб и будет там «танцевать до упаду» и «худеть».

Серьезно говорила Самбурская или нет — толком никто не понял.

Ранее американская певица и актриса Леди Гага перестала скрывать свой роман. Новым бойфрендом «мамы монстров» оказался не Брэдли Купер, как все думали, а выпускник Гарварда Майкл Полански. Также он руководит благотворительными проектами компании Parker Group, которую основал Шон Паркер, один из создателей соцсети Facebооk.