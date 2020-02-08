08 февраля 2020, 18:06
Самбурская рассказала о расставании. Никто не понял, шутит она или нет
Актриса Настасья Самбурская в своем аккаунте в Instagram выложила видео. На нем она рассказала, что ее бросили, и по этому поводу она собирается протанцевать в клубе всю ночь.
«Господа, у меня для вас очень важное заявление — меня сегодня бросили. И в ответ на это я тоже решила бросить… пару килограмм», — заявила актриса.
Она добавила, что пойдет в клуб и будет там «танцевать до упаду» и «худеть».
Серьезно говорила Самбурская или нет — толком никто не понял.
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