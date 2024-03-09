Знаменитости 09 марта 2024, 03:12 Пугачева одним словом прокомментировала свой резкий выпад в сторону Михайлова Пугачева объяснила словом «точно» свой ответ на критику Стаса Михайлова РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева объяснила свою резкую реакцию на поведение коллеги по цеху Стаса Михайлова. Она ответила на комментарий поклонника в Instagram*.

Когда звезда опубликовала видео с жестким ответом Михайлову, где изобразила сиплый голос старушки, под ним написала комментарий подписчица: «А то мы своей интеллигентностью дали понять, что они и боги, и судьи, и палачи». В профиле у этой поклонницы нашли много украинской символики.

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«Точно», — ответила Пугачева на комментарий.

Ранее артистка в резкой форме ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из РФ знаменитости вернутся на родину и будут целовать ноги. Она записала видеообращение, в котором заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда». На кадрах вокалистка для пущего эффекта изобразила сиплый голос, а в конце назвала оппонента неприличным словом.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал Михайлова в конфликте с Пугачевой. Он назвал поступок артистки недостойным и низким.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.