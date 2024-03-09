09 марта 2024, 03:12
Пугачева одним словом прокомментировала свой резкий выпад в сторону Михайлова
Пугачева объяснила словом «точно» свой ответ на критику Стаса Михайлова
Певица Алла Пугачева объяснила свою резкую реакцию на поведение коллеги по цеху Стаса Михайлова. Она ответила на комментарий поклонника в Instagram*.
Когда звезда опубликовала видео с жестким ответом Михайлову, где изобразила сиплый голос старушки, под ним написала комментарий подписчица: «А то мы своей интеллигентностью дали понять, что они и боги, и судьи, и палачи». В профиле у этой поклонницы нашли много украинской символики.
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«Точно», — ответила Пугачева на комментарий.
Ранее артистка в резкой форме ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из РФ знаменитости вернутся на родину и будут целовать ноги. Она записала видеообращение, в котором заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда». На кадрах вокалистка для пущего эффекта изобразила сиплый голос, а в конце назвала оппонента неприличным словом.
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал Михайлова в конфликте с Пугачевой. Он назвал поступок артистки недостойным и низким.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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Алла Пугачева
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