Знаменитости 08 марта 2024, 04:15 «Это недостойно». Пригожин раскритиковал Пугачеву после слов о Стасе Михайлове Пригожин встал на сторону Стаса Михайлова после конфликта с Пугачевой РИА «Новости»

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Российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал вокалиста Стаса Михайлова после конфликта с певицей Аллой Пугачевой. Свое мнение он высказал в беседе с «Газета.ru».

По его словам, артистка, которую когда-то считали главной российской звездой, не должна была опускаться до такого уровня шуток.

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«Я подобные действия просто не понимаю. Подобные шаги женщины такого уровня — это недостойно. Это просто не ее уровень делать такие вещи. Стас ничего оскорбительного не сказал», — заявил продюсер.

Он отметил, что когда покинувшие Россию звезды вернутся на родину, то им станет стыдно за прошлые поступки. Пугачева поступила нелогично по отношению к своей стране. А что касается конфликта, который начался унижениями и шутками — «это как-то даже не смешно», считает Пригожин.

Ранее Алла Пугачева жестко ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из России артисты вернутся в страну и будут целовать ноги. Она заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда».