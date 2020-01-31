Психолог: принц Гарри и Меган Маркл разведутся через пять лет

Дюпре уверен, что пять лет — это крайний срок, и развод может наступить даже через три года. Причины — различия в целях и приоритетах супругов.

По мнению психолога, принц Гарри хочет жить обычной спокойной жизнью, а Меган Маркл мечтает о славе и намерена покорить Голливуд.

Ранее британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал Меган Маркл. Он сравнил ее «позорное поведение» с манерами американской звезды реалити-шоу и фотомодели Ким Кардашьян. А также заявил, что ей никогда не стать такой же исторической личностью, как принцесса Диана.

Он не единственный, кто воспринимает пару в штыки. Отец Маркл недавно заявил, что разочарован решением дочери отказаться от королевских полномочий. По мнению Томаса Маркла, такой поступок станет причиной больших проблем. Однако сама герцогиня убеждена, что отречение от монарших обязанностей — лучшее, что произошло с ней и принцем Гарри.