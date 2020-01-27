Отец Меган Маркл расстроился, что она уехала из Великобритании

Томас отметил, что дочь и ее супруг разочаровали королеву Елизавету II и других членов монаршей семьи, когда отказались от королевских полномочий.

По мнению Томаса Маркла, такой поступок станет причиной больших проблем.

Однако сама герцогиня убеждена, что отречение от монарших обязанностей — лучшее, что произошло с принцем Гарри. Словами Меган с прессой поделилась ее подруга.

В начале января этого года на странице в Instagram герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказались от звания членов королевской семьи и обязанностей монархов. Супружеская пара планирует зарабатывать на жизнь самостоятельно.

В Букингемском дворце подчеркнули, что такая инициатива монархов провоцирует проблемы, на решение которых необходимо потратить большое количество времени.

Жители Великобритании разделились на два лагеря. Некоторые британцы поддержали решение супругов и заметили необходимость реформ в стране.