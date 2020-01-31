Пирс Морган сравнил «позорное поведение» Меган Маркл и Ким Кардашьян

Телеведущий заявил, что Маркл не стать такой же исторической личностью, как леди Диана. По его словам, принцесса Уэльская была иконой стиля и изящества, а герцогиня Сассекская «просто мини-копия Кардашьян». Морган уточнил, что и Маркл, и американская фотомодель прославились благодаря своим «позорным поступкам».

Журналист из Великобритании отметил, что королева Елизавета II позволила, Меган и Гарри совершать провокационные поступки. По его мнению, такие действия супругов говорят о «конце монархии» в государстве.

Ранее отец Меган Маркл Томас подчеркнул, что дочь расстроила его тем, что решила покинуть Великобританию. Он уточнил, что такой поступок повлечет за собой большие проблемы. Однако сама Меган Маркл убеждена, что отречение от монарших обязанностей — лучшее, что произошло с принцем Гарри.