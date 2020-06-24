«Проживут в браке и 300 лет и 400»: Маркони высказался о разводе Асмус и Харламова

Шоумен Владимир Маркони заявил во время беседы с «360», что Харламов и Асмус — навсегда вместе. По его словам, юморист и актриса могут прожить еще несколько сотен лет в браке, тем самым он подлил масла в огонь по поводу новостей об их разводе.

«Мы видим пару Гарика Харламова и Кристины Асмус и понимаем, что они проживут в браке и 300 лет и 400, зная их доступ к современной медицине. Так что эта пара навсегда», — заявил Маркони.

Так собеседник прокомментировал свои слова, что новость о разводе Харламова и Асмус — это розыгрыш, который они устроили во время съемок шоу Comment Out. Правила этого шоу предполагают наказание участникам, если они отказываются выполнить какое-то непосильное задание. Ведущий предлагает потроллить каких-нибудь знаменитостей в Instagram провокационными комментариями или разместить у себя на странице фейк, который наверняка вызовет у подписчиков бурную реакцию.

«Я надеюсь, что на ребят это никак не подействует и их брак останется крепким, целым. Наш исконный брак, который совершается на небесах. Российский брак, как мы его называем», — сказал Маркони и добавил, что выпуск Comment Out с участием Харламова и Асмус появится в Сети в июле.

Ранее шоумэн рассказал сайту kр.ru о том, что новость о разводе Харламова и Асмус — это часть проекта, в котором они приняли участие. При этом концертный директор юмориста подтвердила «360» информацию о расторжении брака.

Ранее Харламов и Асмус на своих страницах в Instagram рассказали, что разводятся. После разрыва они хотят сохранить теплые, дружеские отношения и вместе продолжить воспитывать общую дочь.