Ведущий шоу Comment Out назвал развод Харламова и Асмус розыгрышем

Он подтвердил, что пара действительно участвовала в шоу. И отметил, что веселый розыгрыш достаточно серьезно взбудоражил медийное пространство.

«Мы всех участников просим, чтобы они до выхода программы ни в коем случае не признавались, что были у нас, мы были удивлены, что Гарик и Кристина рассказали об этом», — заявил Маркони.

По его словам, задание сообщить о разводе паре попалось в последнем туре. Обычно, когда в игре ничья, то победителя определяет монетка. Но в этот раз им дали одно задание на двоих. Именно поэтому текст у Гарика и Кристины совпадает.

«Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу. Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить „нет, нет“, но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», — заявил ведущий Comment Out.

Концертный директор Гарика Харламова Ксения на просьбу «360» подтвердить заявление Владимира Маркони заявила, что ничего об этом не знает.

«Гарик и Кристина просили их не дергать, потому что это их личная история. Сейчас столько внимания к этому», — заявила она. Но при этом на вопрос, действительно ли пара разводится, она ответила утвердительно.

Сообщение о своем разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус сделали на своих страницах в Instagram. Актриса заявила, что она надеется сохранить теплые, дружеские отношения с мужем ради дочери, но при этом отметила, что развод стал для нее болезненным. и попросила журналистов ее не беспокоить.

Гарик Харламов написал, что бракоразводный процесс уже идет, и предсказал, что об этом будет много домыслов и догадок.