Важное 16 апреля 2024, 15:10 Протокол по статье о дискредитации российской армии составили на Ивлееву Протокол о дискредитации ВС России составили на Анастасию Ивлееву РИА «Новости»

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На блогера и ведущую Анастасию Ивлееву составили протокол по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Тверской районный суд города Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении блогера Ивлеевой Анастасии Вячеславовны», — указали в суде.

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Дело зарегистрировали 16 апреля. Судя по указанной статье, речь идет о дискредитации российской армии. Заседание по делу назначили на 25 апреля 2024 года. По статье о дискредитации армии России предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.

После скандальной «голой» вечеринки на телеведущую обрушился шквал хейта. Женщины из «Отрядов Путина» пригласили Ивлееву в Краснодар, где готовы ее «научить жизни». Пенсионерки обещали взять блогера на перевоспитание.

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что теледива столкнулась с неудачей при попытке организовать ресторанный бизнес. Ивлеева осталась с крупными долгами.