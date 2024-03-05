Общество 05 марта 2024, 16:33 «Научим жить». Активисты пригласили Ивлееву в Краснодар на перевоспитание «Отряды Путина» пригласили блогера Настю Ивлееву в Краснодар на перевоспитание

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Пенсионерки из «Отрядов Путина» пригласили Настю Ивлееву в Краснодар, чтобы научить жизни. Пенсионерки пообещали перевоспитать заблудившуюся блогершу, соответствующее видеообращение опубликовали в Telegram-канале организации.

«Мы — „Отряды Путина“ — верим тебе Настя Ивлеева, что ты этого не хотела сделать, но у тебя получилось — ты немножечко заблудилась в этой жизни. Приезжай к нам в Краснодар в „Отряды Путина“ <…> Мы тебя научим жить, как вести себя в этом мире реальном и всему прочему», — заявила одна из пенсионерок.

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Активистки также пообещали научить блогершу готовить еду, вязать, уважать себя и любить Родину.

Женщины пояснили, что поняли Ивлееву, которая ошибалась, и даже простили ее за «голую» вечеринку.

«Настена, мы знаем, что ты девочка неплохая, ну, у всех бывают в жизни периоды, что люди заблуждаются. Мы, можно сказать, прощаем тебя за все это», — отметила одна из представительниц «Отрядов Путина».

Ранее Ивлеева призналась, что впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По ее словам, множество предложенных инициатив отозвались в ней.