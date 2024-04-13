Знаменитости 13 апреля 2024, 19:55 Настя Ивлеева осталась с долгами из-за неоткрывшегося бара Mash: блогер Настя Ивлеева подпала под миллионный иск за неоткрытый бар РИА «Новости»

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Попытка блогера Насти Ивлеевой попасть в ресторанный бизнес закончилась провалом и оставила начинающую предпринимательницу с крупным долгом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы напомнили, что Ивлеева в 2021 году создала фирму «Капельница групп», чтобы открыть бар. Блогер взяла кредит в банке и арендовала помещение у ООО «Депо». Но бизнес в результате не взлетел, и заведение на свет так и не появилось.

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Вместо этого к Ивлеевой стали приходить иски. Первый — от бывшего управляющего ее продакшн-компании Александра Мокрова на 15,8 миллиона рублей за невыполнение обязательств по займу. Вслед за ним с требованием выплатить за аренду 7,1 миллиона рублей выступила фирма «Депо».

К этому времени Ивлеева уже закрыла «Капельницу групп», на которую все оформляла. Но теперь истцы подали иск о привлечении блогера и ее бывшего партнера Дмитрия Аникина к субсидиарной ответственности на сумму более 23 миллионов рублей. Такие требования предъявляют, когда основной ответчик по каким-либо основаниям не может погасить долг.

В конце апреля этого года блогер Настя Ивлеева окончательно поняла, что ресторанный бизнес у нее не идет, и избавилась от доли в 20% в компании «Блеск», владеющей баром Nudles в Столешниковом переулке Москвы. Единственным хозяином заведения остался бизнес-партнер блогера, новосибирский ресторатор Александр Пичугин, которого его же подчиненные потребовали объявить банкротом за незаконный вывод денег.