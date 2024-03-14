Знаменитости 14 марта 2024, 11:17 «Просто смешно». Пригожин объяснил, почему звезды не поддержали Пугачеву Продюсер Пригожин объяснил, почему артисты не поддержали певицу Пугачеву РИА «Новости»

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Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему звезды не поддержали певицу Аллу Пугачеву в конфликте с народным артистом Стасом Михайловым и даже не стали ставить лайк под ее видео. Об этом он рассказал в интервью изданию «Московский комсомолец».

Многие коллеги по цеху проигнорировали видео примадонны с резким высказыванием в адрес Михайлова. Среди тех, кто не поддержал Пугачеву, не оказалось Пригожина и певицы Валерии.

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В комментарии изданию «МК» продюсер сообщил, что он даже не подписан на Пугачеву в соцсетях и увидел нашумевший ролик в СМИ.

Он также ответил на вопрос о возможном бойкоте звездами Аллы Пугачевой. По его словам, этот конфликт мог быть выгоден для пиара певицы. Однако Пригожин считает, что Михайлов никого не оскорбил, выразив свое мнение, а вот Примадонна опустилась до недостойного поведения.

«Я не понимаю Аллу. Ее здесь все уважали, почитали. А сейчас… Это выглядит фу, просто смешно», — посетовал продюсер.

Несколько дней назад певица Алла Пугачева жестко отреагировала на слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из России звезды вернутся в страну и будут целовать ноги. Она сообщила, что нормальные люди больше не приедут на родину.