Прощание с поэтом-песенником Витке запланировали на 16 августа в Балашихе

Траурная церемония прощания с поэтом-песенником Германов Витке пройдет 16 августа в Балашихе. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила певица Ирина Дюкова, которая исполняла песни на стихи Витке.

«Прощание с Германом Витке состоится во вторник, 16 августа, в 14.30… город Балашиха… крематорий „Горбрус“, большой прощальный зал, рядом с Николо-Архангельским кладбищем. <…>. Прощание пройдет в открытом режиме», — написала певица в сообщении.

Герман Витке умер на 54-м году жизни. Он является автором тестов песен для Богдана Титомира, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Марины Хлебниковой и многих других исполнителей.

Причиной смерти стал сердечный приступ. По словам близких, его госпитализировали несколько раз зимой и весной. Его считали открытым человеком, который хотел жить на полную катушку. Так о нем отзывался его друг и коллега Илья Зудин.