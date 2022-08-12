Открытый человек, который хотел жить на полную катушку, — так охарактеризовал умершего поэта-песенника Германа Витке его друг и коллега Илья Зудин. Они с Витке вместе создали несколько песен, рассказал «360» композитор.

«Герман был одним из лучших поэтов-песенников, наполнял глубоким смыслом и игрой слов песни, которые стали „визитными карточками“ артистов. Я премного благодарен ему за дружбу и песни, написанные с ним в соавторстве», — поделился Илья Зудин.

Он добавил, что Витке был «открытым человеком, фантазером, стремящимся жить на все сто». По словам певца, они дружили и не так давно виделись.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов охарактеризовал Витке как замечательного поэта, который придумал его главную песню, а еще написал знаменитого «Босоногого мальчика» для Леонида Агутина.

Германа Витке не стало утром 12 августа. Об этом сообщила его бывшая жена — певица Ирина Дюкова.