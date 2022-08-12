Скончался автор хитов Агутина и Киркорова поэт-песенник Герман Витке

Скончался поэт-песенник Герман Витке. Об этом сообщила его бывшая жена певица Ирина Дюкова, передали в InterMedia.

Автор композиций «Все в твоих руках» для Анжелики Варум и «Делай как я» для Богдана Титомира скончался в возрасте 53 лет.

«Сегодня, в 07:05, перестало биться сердце Геры Витке, великого поэта, очень близкого мне человека, моего бывшего мужа и большого друга по жизни», — написала Дюкова.

Причиной смерти стал сердечный приступ. По словам близких, его госпитализировали несколько раз зимой и весной.

Песни на стихи Витке в разное время исполняли Кристина Орбакайте, Лада Дэнс, Алена Апина, Борис Моисеев, Николай Басков и многие другие поп-исполнители.

Ранее президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам концерта на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге, заявил, что седьмая симфония Дмитрия Шостаковича прославляет правду и свет, которые всегда побеждают силы тьмы. Мероприятие приурочено к 80-й годовщине блокадной премьеры «Ленинградской» симфонии.