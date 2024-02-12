Знаменитости 12 февраля 2024, 14:51 Пророчество скорой смерти увидели в последней роли танцора Красилова Ушедший из жизни танцор Красилов сыграл умирающего персонажа в сериале РИА «Новости»

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Эпизодическая роль в новом сезоне сериала «Сергий против нечисти» стала пророческой для умершего в 29 лет танцора Дмитрия Красилова. К такому выводу пришли авторы сайта kp.ru.

На экране танцор появился в образе самца Жар-птицы, который очень быстро погибает, не успев полностью раскрыться перед зрителем. По мнению журналистов, герой Красилова практически повторил его судьбу, скоропостижно уйдя из жизни.

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Дмитрий Красилов умер в своей квартире в ночь на 18 декабря прошлого года. За сутки до ухода из жизни артист уехал с работы из-за недомогания.

По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти стала болезнь, связанная с нарушением работы эндокринных желез.

Прощание с Красиловым прошло в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы, откуда тело танцора доставили в его родной город Зараинск в Алтайском крае, где похоронили рядом с отцом.

Ушедший из жизни артист Дмитрий Красилов еще напомнит о себе зрителям. Сейчас в производстве находятся три комедийных фильма, в съемках которых он принимал участие.