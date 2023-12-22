Общество 22 декабря 2023, 16:36 Прощание с Пухляшом из клипов Little Big началось в Москве Shot: блогеры и звезды пришли на прощание с танцором Красиловым в Москве РИА «Новости»

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В пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы началась церемония прощания с известным танцором Дмитрием Красиловым. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Церемонию посетили известные артисты, блогеры и музыканты, среди которых Стас Костюшкин, Елена Борщева, ST, Niletto и другие.

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Агент танцора Андрей сообщал «360», что после траурных мероприятия тело Красилова отвезут на родину в Алтайский край, где предадут земле.

О смерти Пухляш а в возрасте 29 лет стало известно 18 декабря, его обнаружили в собственной квартире. Предварительной причиной стали проблемы с сердцем. Красилов запомнился поклонникам по харизматичным танцам в группе Little Big.

Певица Анна Калашникова рассказывала «360», что виделась с Красиловым незадолго до его смерти, он ей показался бодрым, активным и веселым.

Некоторые СМИ опубликовали несколько версий ухода танцора из жизни, среди которых лишний вес и сердечная недостаточность. Официального подтверждения эти мнения не получили.