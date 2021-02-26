Пропажей бульдогов Леди Гаги занялось ФБР

Пропажей бульдогов Леди Гаги занялось Федеральное бюро расследований. Они рассматривают версию о том, что нападение могло быть политическим. Певица исполняла гимн на инаугурации президента США Джо Байдена.

Сотрудники ФБР, которые специализируются на похищениях людей и выкупах, сейчас работают совместно с детективами Департамента полиции Лос-Анджелеса. Как сообщило The Sun, из-за того, что Леди Гага пела гимн на инаугурации, дело может быть политически мотивировано.

Следователи разрабатывают вторую версию — обычное ограбление, потому что французские бульдоги в среднем продаются чуть более чем за 2000 долларов, однако некоторые породы могут доходить и до 10 000 долларов. Также в полиции предполагают, что собак украли с целью выкупа.

В среду, 24 февраля, неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги. После этого они похитили двух французских бульдогов исполнительницы. Третья собака сбежала, однако позже ее обнаружили полицейские. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Леди Гага объявила награду в полмиллиона долларов за возвращение бульдогов.