Леди Гага рассекретила своего бойфренда. И это не Брэдли Купер

Американская певица и актриса Леди Гага перестала скрывать свой роман. Новым бойфрендом «мамы монстров» стал выпускник Гарварда Майкл Полански.

Певица опубликовала фото с возлюбленным в Instagrаm.

«Мы так хорошо провели время в Майами. Люблю всех своих маленьких монстров и фанатов, вы лучшие»

Майкл Полански руководит благотворительными проектами компании Parker Group. Ее основатель — Шон Паркер. Вместе с Марком Цукербергом он создал социальную сеть Facebооk. Об этом сообщил портал Page Six.

В последнее время к личной жизни Леди Гаги приковано особое внимание. Ведь после выхода фильма «Звезда родилась» ей приписывали роман с актером Брэдли Купером. Они настолько правдоподобно сыграли любовь на экране, что зрители надеялись на продолжение истории и в жизни.

Об их романтических отношениях еще больше стали говорить после совместного выступления на церемонии «Оскар» с главным саундтреком фильма Shallow. Пикантности ситуации добавило и то, что вскоре после этих слухов Купер расстался с моделью Ириной Шейк. Тогда, в соцсетях прошел флешмоб в поддержку Шейк и травля Гаги. Тем не менее в ноябре 2019 года певица опровергла информацию о романе с Купером. По ее словам, они разыграли представление, чтобы люди поверили в их любовь.

До Полански Леди Гагу связывали отношения с ее менеджером Кристианом Карино. Пара встречалась около двух лет и рассталась в феврале 2019 года.

Ранее Леди Гага заявила, что в ближайшее время хочет стать мамой.