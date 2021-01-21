Скука и серость, но войдет в историю. Мнения американцев об инаугурации Джо Байдена разделились

Антон Конев

город Олбани

Я смотрел церемонию инаугурации. Она была торжественная, красивая и историческая. У страны появился оптимизм и надежда на возрождение имиджа внутри и заграницей. Как и у многих, у меня при исполнении Леди Гагой гимна США были слезы на глазах.

Запомнилось еще и то, как Дженнифер Лопес призвала нас с громко справить этот момент и по-испански прочитала строку присяги США: «Единая нация под Богом, неделимая, со свободой и справедливостью для всех».

Мне также запали в душу строки 22-летней поэтессы: «Есть люди, которые хотели разрушить нашу страну, но нашу демократию не разрушить и не сломать!».

В городе все было спокойно во время и после инаугурации. Полиция была подготовлена, а всех экстремистов накануне задержали.

Инаугурация — это церемония, показывающая мирную смену правительства. Это хорошая традиция, и обычно в Вашингтон приезжает много людей, чтобы ее посмотреть. По телевизору и в интернете тоже миллионы смотрят. В этом году из-за пандемии конечно почти все смотрели инаугурацию по телевизору или интернету.

Светлана Уильямс

город Миннеаполис

Я инаугурацию принципиально не смотрела, потому что терпеть не могу двуличие. Мне кажется, что в целом это не очень популярная церемония. Может, если только среди закоренелых партийцев?

Все прекрасно понимают, что это просто показуха. Ничего общего с реальностью не имеет. В моих кругах люди предпочитают посмотреть, как пройдут первые 100 дней президентства, а потом уже судить. Инаугурацию Трампа в 2016 тоже не смотрела.

По поводу самой церемонии слышала разные отзывы. Либералы хвалят, а трамписты ругают. В городе было спокойно.

Я лично думаю, что Байден долго президентом не будет. Он старый, многое забывает и видно, что очень устал. У него нет никакой энергии управлять страной. Боюсь представить, что будет, когда к власти придет Харрис.

Влад Спектор

город Майами

Инаугурация этого года войдет в историю, потому что она была нетипичной. Во-первых, ее провели без зрителей, хотя обычно люди заполняют площадь перед Капитолием. Вместо этого ее заполняли 200 000 флажков, символизирующих жителей нашей страны.

Второй момент — это разделение мнений в США. Половина страны не считает победу Байдена честной, что сказалось на просмотрах трансляции. Обычно она вызывает интерес телезрителей, но в этот раз цифра по рейтингам у инаугурации была маленькой.

Несмотря на то, что выступали Дженнифер Лопес и Леди Гага, инаугарауия все равно выглядело серенько. Опять же, потому что все происходит в период пандемии. Людей там было мало, все сидели в масках и поодаль друг от друга. Парад тоже не проводился.

Вот и получается, что инаугурация эта войдет в историю, как и все что происходит в стране за последний год, но скорее всего войдет она как одна из самых скучных инаугураций президента нашей страны.

В целом ситуация была очень спокойная. Никаких беспорядков не было. Трамп спокойно покинул Вашингтон и прилетел в Уэст Палм Бич, где его горячо встретили. Флорида — это республиканский штат. Его там любят.

В общем все прошло более менее спокойно. США перешагнули один период и пошли дальше в новый политический сезон. Каким он будет? Покажет время.

Ольга Никол

город Эпл-Вэлли

Инаугурацию я не смотрела, потому что я против демократов. Судя по ленте новостей на моей странице в Facebook, а у меня там около 1100 друзей, ее мало кто смотрел.

Обычно люди бывают неравнодушны к этой церемонии. Это большое событие для страны, но в этот раз мое окружение не встретило инаугурацию с энтузиазмом. Мы считаем, что это было сворованное президенство и надеемся, что правда восторжествует. Мы надеялись, что инаугурация не случится.