Проклова сообщила о своем состоянии после инсульта

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала, что после госпитализации чувствует себя гораздо лучше и планирует скоро вернуться к работе. Актриса сообщила о своем состоянии ТАСС.

«Огромное спасибо за то, что вы все волнуетесь, мне гораздо лучше», — сказала она.

Проклова отметила, что в клинике ей помогали замечательные врачи, которые правильно подобрали терапию.

«Я думаю, что скоро вернусь к работе», — сообщила артистка.

О госпитализации Прокловой в одну из столичных клиник стало известно 10 января. СМИ писали, что за день перед этим актриса попала в реанимацию с инсультом. Медики оценивали состояние Прокловой как средней тяжести. Уже вечером 10 января Проклова вышла на связь и подтвердила свою госпитализацию. При этом она заверила, что у нее все нормально. Причину госпитализации артистка не назвала.

На следующий день Проклова сообщила, что у нее «наилучший вариант инсульта». Она призналась, что у нее сохраняются тошнота и головокружение, поврежден мозжечок, но ни двигательные, ни умственные функции не пострадали.