«У меня наилучший вариант инсульта» Проклова рассказала о своем самочувствии из больницы

Актриса Елена Проклова, которая в результате инсульта попала в реанимацию, рассказала, как чувствует себя на данный момент. По ее словам, у нее не повреждены ни двигательные, ни умственные функции, но сохраняется тошнота и головокружение. Об этом написала «Газета.ru».

Артистка сообщила, что сейчас ее все время мотает из стороны в сторону. Однако она пообещала, что уже к концу февраля будет в порядке.

«У меня все нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание!» — добавила Проклова.

В понедельник, 10 января, стало известно о госпитализации заслуженной артистки России Елены Прокловой. Проведенная магнитно-резонансная томография головного мозга показала инсульт.