Актриса Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом. Заслуженную артистку РСФСР госпитализировали в Москве, перед этим она жаловалась на повышенное давление и сильное головокружение, сообщил Пятый канал.

Медики направили Проклову на МРТ головного мозга и по результатам диагностировали инсульт. По оценке врачей, знаменитость находится в состоянии средней тяжести. Сегодня ее перевели в реанимацию.

По данным РЕН ТВ, актрису госпитализировали 9 января. Предположительно, инсульт она перенесла еще несколько дней назад.

Проклова в прошлом году рассказала, как в молодости подверглась домогательствам со стороны известного актера. Многие заподозрили, что речь шла об Олеге Табакове, пока через несколько месяцев Проклова сама не подтвердила это. Но отметила, что не называла имени Табакова, поскольку для нее это было не важно. Она хотела поднять тему домогательств в целом, пояснила звезда советского кино.

Накануне певец Александр Буйнов тоже попал в больницу. Артист рассказал, что поскользнулся, упал с лестницы и сломал руку.