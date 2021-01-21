«Привет нищим». Моргенштерн потратил 200 тысяч рублей за вечер в дубайском ресторане

Скандально-известный российский рэпер Моргенштерн продлил свои новогодние каникулы и отправился с девушкой и друзьями в Объединённые Арабские Эмираты. Он ежедневно устраивает вечеринки и тратит на них много денег.

В Дубаи рэпер посетил ресторан известного повара Нусрету Гекче, который славится необычной подачей блюд. Наиболее почётных гостей он встречает лично и режет мясо прямо у них на глазах, а также необычно посыпает его специями.

Моргенштерн попробовал мясо с ножа повара, затем повторил за Нусрету Гекче и необычно посолил блюдо. В Instagram рэпер выложил чек, комментируя «Привет нищим». За один вечер он отдал около 200 тысяч рублей. Своим фанатам Моргенштерн дал понять, что для него это незначительная сумма.

Рэпер также сравнил ресторан Нусрета со своим заведением в Москве, которое он открыл во время пандемии.

Ранее Иосиф Пригожин предложил на Евровидение вместо Little Big отправить Моргенштерна. Рэпер согласился, он уверен, что победит в конкурсе.