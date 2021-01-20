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    20 января 2021, 15:31

    Садальский раскритиковал заявление Моргенштерна об участии в Евровидении

    Дарья Морозова

    Рэпер Моргенштерн заявил, что смог бы представить Россию на Евровидении—2021. Актер Станислав Садальский не оценил это предложение. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным сайта «Дни.ру», Садальский рассказал, что не любит творчество исполнителя и считает его неподходящей для конкурса кандидатурой.

    «Пускай он у себя дома выступает — интернет ему в помощь», — заявил актер.

    Также он одобрил решение отправить в этом году на конкурс группу Little Big. По его словам, это справедливо, так как в прошлом году коллектив не смог попасть на Евровидение по вине независящих от них обстоятельств.

    «Пусть едут. Они же в прошлом году не попали. Я всегда за справедливость. Хочу, чтобы награда нашла героя», — заявил он.

    Кроме того, Садальский рассказал, что Little Big ему импонируют своей искренней увлеченностью тем, что они делают.

    «Я не понимаю, о чем они поют, но [они] очень увлекают. Они поглощены этим делом и очень искренние в нем: не изображают что-то, а живут этим. Поэтому мне безумно интересно на них смотреть», - рассказал актер.