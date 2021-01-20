Садальский раскритиковал заявление Моргенштерна об участии в Евровидении

По данным сайта «Дни.ру», Садальский рассказал, что не любит творчество исполнителя и считает его неподходящей для конкурса кандидатурой.

«Пускай он у себя дома выступает — интернет ему в помощь», — заявил актер.

Также он одобрил решение отправить в этом году на конкурс группу Little Big. По его словам, это справедливо, так как в прошлом году коллектив не смог попасть на Евровидение по вине независящих от них обстоятельств.

«Пусть едут. Они же в прошлом году не попали. Я всегда за справедливость. Хочу, чтобы награда нашла героя», — заявил он.

Кроме того, Садальский рассказал, что Little Big ему импонируют своей искренней увлеченностью тем, что они делают.

«Я не понимаю, о чем они поют, но [они] очень увлекают. Они поглощены этим делом и очень искренние в нем: не изображают что-то, а живут этим. Поэтому мне безумно интересно на них смотреть», - рассказал актер.