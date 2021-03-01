Принц Гарри признался, что боится повторения истории принцессы Дианы в его семье

Принц Гарри и Меган Маркл дали первое большое телевизионное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В опубликованном СВS фрагменте принц Гарри заявил, что боится повторения истории, с которой сталкивались члены королевской семьи.

«Я больше всего боялся, что эта история повторится», — заявил принц Гарри. Вероятно, он имел в виду трагическую судьбу его мамы — принцессы Дианы. Она столкнулась с повышенным вниманием таблоидов после развода с принцем Чарльзом.

«Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, каково было ей (на этом моменте на видео появляется фотография принцессы Дианы — прим. ред.) проходить через это самой столько лет назад», — добавил принц Гарри.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе. Это произошло 31 августа 1997 года в Париже. СМИ писали, что авария случилась из-за преследования машины принцессы Уэльской папарацци. Однако позже было доказано, что репортеры не были прямой причиной ДТП.

На принца Гарри и Меган Маркл с момента их свадьбы в 2018 году было направлено повышенное внимание со стороны прессы. Часто британские СМИ печатали скандальные материалы о Маркл.

В 2020 году супруги объявили о том, что отказываются от статуса старших членов британской королевской семьи. Букингемский дворец в феврале 2021 года подтвердил окончательный отказ герцога и герцогини Сассекских от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи Великобритании. У пары есть сын Арчи, который родился в 2019 году. Сейчас Меган Маркл вновь беременна.

Большое интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл должно выйти 7 марта.