Королева Елизавета II подтвердила, что принц Гарри и Меган Маркл окончательно решили, что не вернутся в королевскую семью. Они будут лишены своих привилегий. Королева опечалена этим фактом, но все равно любит их.

Принц Гарри и Меган Маркл сегодня подтвердили королеве Великобритании, что не вернутся в королевскую семью. Они заявили это почти через год после сложения полномочий, подтвердил сегодня Dаilу Маil со ссылкой на Букингемский дворец.

Меган и Гарри написали королеве письмо, в котором окончательно отказались возвращаться в Лондон и находиться там в качестве членов королевской семьи. Таким образом, они потеряли все почетные воинские звания, а королевское покровительство герцога и герцогини будут возвращены ее величеству для перераспределения между действующими членами британской королевской семьи.

«Хотя все опечалены решением, герцог и герцогиня остаются любимыми членами семьи», — заявила Елизавета II.

Недавно стало известно, что американская телезвезда Опра Уинфри возьмет интервью у принца Гарри и Меган Маркл. Эфир запланирован на телеканале CBS в воскресенье, 7 марта, начало в 20:00. Это самый прайм-тайм для телеканалов США. Эфир не согласован с Букингемским дворцом. Анонс выпуска произошел буквально на следующий день, когда стало известно, что Меган Маркл ждет второго ребенка.

Это первое публичное выступление принца Гарри и Меган Маркл после их выхода из королевской семьи. Опра Уинфри давно дружит с Меган и даже была гостем на свадьбе.