Меган Маркл снова забеременела

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые отказались от своих титулов, ждут второго ребенка. Об этом в сообщило агентство PA со ссылкой на представителя семьи.

«Герцог и герцогиня Сассекские преисполнены радости, находясь в ожидании своего второго ребенка. Мы можем подтвердить, что Арчи [первый сын] станет старшим братом», — сказано в сообщении.

Собеседник отметил, что пол ребенка пока неизвестен.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в 2020 году сообщили, что планируют отказаться от всех титулов. Гарри занимал шестое место в очереди на престол. Пара решила обеспечить себе финансовую независимость — они потеряли возможность получать бюджетные средства. Пока Меган и Гарри были герцогиней и герцогом Сассекскими, за счет этих средств покрывались расходы, сопряженные с официальной ролью членов монаршей фамилии.

Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года. С того дня Меган Маркл и Гарри больше не могли официально представлять королеву Елизавету II в поездках или исполнять другие церемониальные обязанности. Кроме того, они потеряли право на титул Их Высочеств. Сейчас они живут на берегу Тихого океана в Калифорнии вместе с сыном Арчи.