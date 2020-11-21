Прилучный заколотил дверь в особняк, где жил с Муцениеце

В результате в дом у нее попасть не получилось. Муцениеце была очень удивлена этому. Также она пожаловалась, что раньше это было ее жилье, а теперь она может приехать лишь в гости.

«Как я поняла, Павел теперь здесь не проживает», — заключила она.

Также актриса поделилась, что после развода она чувствует себя гораздо счастливее, чем в браке. Сейчас Муцениеце проживает в квартире в Москве.

Известно, что Прилучный и его, предположительно, новая девушка Мирослава Карпович сняли другой особняк. Актриса отказалась жить в старом доме, где ее партнер проживал вместе со своей семьей.

Ранее появились слухи, что Прилучный расстался с Карпович и хочет вернуться к бывшей супруге. Знакомые актрисы рассказали, что она в шоке и ходит к психологу.

Позже пару застали вместе за покупками в супермаркете. Их фото появились в Telegram.