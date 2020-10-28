СМИ: Прилучный расстался с актрисой из «Папиных дочек»

Павел Прилучный разошелся с актрисой Мирославой Карпович, известной по роли в сериале «Папины дочки». Теперь артист хочет возобновить отношения с бывшей женой Агатой Муцениеце.

«Карпович, конечно же, в шоке от такого финала. Хотя ей все говорили, что на чужом несчастье свое счастье не построишь. Ей даже пришлось обратиться к психологу, она очень тяжело переживает разрыв», — рассказали сайту kp.ru знакомые актрисы.

По их словам, Прилучный решил разойтись с Карпович из-за давления со стороны ее матери и ее самой. Семья якобы настаивала на свадьбе, к которой молодой человек оказался не готов.

«Он говорит друзьям, что хочет вернуть жену, но не знает как. Агата ушла далеко вперед, у нее сейчас много съемок и свое шоу. Не факт, что после такого предательства она захочет к нему вернуться», — отметили знакомые.

Павел Прилучный в 2011 году взял в жены актрису и модель Агату Муцениеце. Летом 2020 года пара разошлась из-за романа актера с Мирославой Карпович. Бывшие супруги воспитывают дочь Мию и сына Тимофея.