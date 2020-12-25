Прилучный ответил на слова бизнесмена, с которым подрался в Калининграде

Актер Павел Прилучный впервые прокомментировал ситуацию со своим избиением в Калининграде. Он отреагировал на заявление ночного клуба «Завод» Владимира Семенова.

«Желание человека спасти свою репутацию и свободу любой ценой, даже так парадоксально, искажая факты через желтую прессу, наверное, можно понять», — написал Прилучный в Instagram.

Источник фото: Instagram

Семенов рассказал журналистам, что актер в конце ноября приехал в его клуб нетрезвым, «но был дружелюбен». В какой-то момент Прилучный предложил устроить спарринг. Он принял боксерскую стойку и попытался ударить бизнесмена. Последний утверждает, что ему ничего не оставалось делать, как защищаться. Тогда он нанес удар.

После случившегося у артиста диагностировали перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Прилучный проходил лечение в платной клинике в Москве. Полиция начала расследование и открыла уголовное дело. Его детали не раскрываются в интересах следствия. Семенов оформил явку с повинной. Он проходит по делу в качестве подозреваемого.